Telegraph: несколько взрывов прогремели на фабрике ракетного топлива под Белградом

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов прогремели во вторник в районе Бубань-Поток на фабрике ракетного топлива под Белградом. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Сообщается, что очевидцы слышали три-четыре мощных взрыва, от которых ощутимо дрожала земля. По данным издания, взрывы произошли на фабрике, производящей топливо для противоградных ракет.

В соцсетях пользователи публикуют фото с огромными облаками дыма, встающими над местностью. Сообщается, что на место инцидента выехали пожарные и полиция.

Около 100 рабочих работало в смене на фабрике ракетного топлива под Белградом, их судьба пока неизвестна. Об этом сообщило во вторник издание "Вечерне новости".

Сообщается, что в результате взрывов погибли два человека, около 15 человек получили ранения. Инцидент произошел около 14 часов (16:00 мск) на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградных ракет в районе Бубань-Поток под Белградом. На место немедленно выехали пожарные и полиция. В настоящее время дорога к месту инцидента перекрыта полицией.

По информации издания, из-за взрывов на фабрике загорелись автомобили, стоявшие на парковке предприятия. На месте работают около 40 пожарных.