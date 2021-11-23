Обвиняемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области продлили арест

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области, до 30 декабря, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области Радик Галимов.

"До 30 декабря", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.

Ранее ТАСС сообщал, что по ходатайству следствия в отношении Лазарева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2021 года.

30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае Оренбургской области и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, они приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире. По подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара "Апельсин" в Орске.

По данным следователей, Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ: "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней", "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем". Как ранее рассказала журналистам адвокат Лазарева Ирина Санжиева, он признал свою вину в убийстве, поджоге и угоне автомобиля. При этом изнасилование отрицает, поскольку, по его словам, контакты со стороны погибших были добровольными.