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Стрельба в школе в Казани

В Казани задержан мужчина, готовивший нападение на следователей по делу о стрельбе в школе

Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина психически нездоров

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Мужчина планировал нападение на сотрудников Следственного комитета, которые расследуют дело о стрельбе в 175-й гимназии в Казани. Он приехал из другого региона и поселился в квартире напротив школы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Был задержан мужчина, приехавший из Якутии. Он готовил нападение на сотрудников СК России, которые расследуют дело о стрельбе в 175-й гимназии Казани", - сообщил источник, добавив, что мужчина психически нездоров.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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