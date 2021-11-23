В Казани задержан мужчина, готовивший нападение на следователей по делу о стрельбе в школе

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Мужчина планировал нападение на сотрудников Следственного комитета, которые расследуют дело о стрельбе в 175-й гимназии в Казани. Он приехал из другого региона и поселился в квартире напротив школы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Был задержан мужчина, приехавший из Якутии. Он готовил нападение на сотрудников СК России, которые расследуют дело о стрельбе в 175-й гимназии Казани", - сообщил источник, добавив, что мужчина психически нездоров.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.