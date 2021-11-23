Мосгорсуд оставил в СИЗО троих обвиняемых в избиении мужчины в метро

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей троих уроженцев Дагестана, обвиняемых в нападении на пассажира в московском метро. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционные жалобы обвиняемых оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Обвиняемые останутся под стражей минимум до 5 декабря.

4 октября Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне поезда метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал мужчинам замечание, в ответ на которое те избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов были арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.