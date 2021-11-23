Экс-замглавы инженерных войск ВС РФ признал вину в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев считает, что совершил злоупотребление или превысил должностные полномочия, но при этом отверг причастность к получению взяток. Об этом генерал заявил в 235-м гарнизонном военном суде, который во вторник продлил ему срок ареста еще на два месяца - до 28 января.

"Согласен со злоупотреблением или превышением служебных полномочий, но обвинение во взяточничестве отрицаю", - отметил Алахвердиев.

"Во время допроса Алахвердиев пояснил, что получал подарки, но отверг обвинение в получении взятки", - огласил материалы дела судья. Кроме того, как стало известно в судебном заседании, сразу после привлечения к уголовной ответственности генерал написал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил, который был подписан вышестоящим командованием.

Суд вновь пришел к выводу, что, находясь на свободе, генерал-майор может уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей с целью дачи выгодных для него показаний. Защита обвиняемого заявила после заседания, что обжалует решение о продлении ареста. Срок следствия по делу установлен также до 28 января 2022 года.

В отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, генерал незаконно давал указания о привлечении военнослужащих инженерных войск к работам на дачных участках как у себя самого, так и своих знакомых, а также получил взятки от руководства подрядных организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками "за беспрепятственное решение вопросов".

Ранее Алахвердиеву была избрана подписка о невыезде, но ее изменили на арест из-за того, что он ее нарушил, а именно общался со свидетелями по делу. В связи с этим следователь попросил продлить арест. В настоящее время с генерал-майором проводятся следственные действия, так как следователи заподозрили его еще в нескольких эпизодах взяточничества. Всего ему инкриминируется пять эпизодов. По одному из объединенных уголовных дел в отношении Алахвердиева в качестве свидетеля был допрошен начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.