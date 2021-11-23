В Ленобласти возбудили уголовное дело после инцидента с прооперировавшей себя блокадницей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что 90-летняя пенсионерка, пережившая блокаду, не дождалась помощи от врачей и самостоятельно провела себе операцию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи изъяли медицинскую документацию, назначили комплекс судебных экспертиз. Прокуратурой Ленинградской области расследование уголовного дела поставлено на особый контроль. В наздорном ведомстве сообщили, что там организовали собственную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О том, что женщина, прошедшая Великую Отечественную войну и блокаду, сама сделала себе операцию, ранее сообщила сотрудница скорой помощи в социальной сети "ВКонтакте". По ее словам, из-за онкологического заболевания у пенсионерки начался асцит - скопление жидкости в брюшной полости. В сообщении отмечалось, что она не смогла получить своевременную помощь и сама провела лапароцентез (надрезы для вывода жидкости). Не будучи уверенной в исходе, пенсионерка оставила записку родным.

После появления публикаций в СМИ проверку организовали региональное управление Росздравнадзора и областной комитет по здравоохранению. Власти Ленобласти сообщили, что в настоящее время угрозы для жизни женщины нет, а ранее ей предлагали госпитализацию, от которой отказались родственники пенсионерки. Представитель администрации Екатерина Путронен попросила "воздержаться от обвинения как родных блокадницы, так и медицинских работников, именно в момент страшного решения не оказавшихся рядом с больной".