В Оренбурге задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги и дочери

ТАСС, 23 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ее дочери в поселке в Оренбурге, по подозрению в совершении преступления задержан 59-летний мужчина, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по результатам проверки сообщения об обнаружении тел двоих человек с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - сказано в сообщении.

Вечером 23 ноября в частном доме в микрорайоне Ростоши Оренбурга обнаружили тела 58-летней собственницы дома и ее 22-летней дочери с колото-резаными ранами. По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний подозреваемый, который, по версии следствия, совершил убийство своей супруги и дочери на почве личного конфликта.