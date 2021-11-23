В Анапе произошел конфликт со стрельбой

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают участника конфликта в Анапе, который во время ссоры выстрелил из травматического оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В ходе конфликта меду местными жителями одним из участников был осуществлен выстрел в воздух из травматического оружия, после чего он скрылся. В данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление места нахождения злоумышленника", - сказал представитель главка.

Он уточнил, что по факту стрельбы полиция Анапы проводит проверку.