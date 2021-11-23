Дом в Махачкале, где произошел взрыв газа, официально не был газифицирован

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Дом в Махачкале, где накануне произошел взрыва газа, официально не был подключен к системе газоснабжения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала".

"Данное домовладение официально подключено к системе газоснабжения не было, договор технического обслуживания потребляющего газ оборудования отсутствует", - говорится в сообщении.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По данным СК, в понедельник в частном доме в Махачкале на улице А. Султана произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб, четыре пострадали.

В связи с инцидентом глава Дагестана Сергей Меликов дал поручения, в том числе министерству здравоохранения республики, взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим.