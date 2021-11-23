В результате взрыва на фабрике ракет под Белградом погибли два человека

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Жертвами взрыва на фабрике противоградных ракет под Белградом стали два человека, еще 16 получили ранения. Как сообщила во вторник пресс-служба МВД Сербии, взорвался склад предприятия с 15 тоннами ракетного топлива и 500 ракетами.

По данным МВД, в настоящий момент ситуация стабилизирована. Установлена гибель двух человек, 16 человек получили ранения. Пожарным удалось спасти пять человек.

По данным МВД, сигнал о взрывах на фабрике по производству топлива для ракет поступил в 14:13 (16:13 мск), на место выехали 36 пожарных на 11 машинах. По прибытии на место установлено, что взрыв произошел на складе площадью 240 кв. м, в котором хранилось 500 ракет с 30 килограммами ракетного топлива каждая.

В настоящий момент пожарные исследуют территорию фабрики, используя дрон с тепловизором, чтобы найти возможных пострадавших и погибших, сообщает пресс-служба.