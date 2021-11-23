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Съезд с Волгоградского проспекта на МКАД перекрыли из-за ДТП

На съезде столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД, движение на участке дороги перекрыто, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"На съезде с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Съезд с Волгоградского проспекта на МКАД перекрыт, движение автомобилей осуществляется по обочине", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что для выезда на МКАД водители могут воспользоваться Рязанским проспектом.

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