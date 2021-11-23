На Ставрополье задержали семерых человек по делу о хищениях в колхозе

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала в Ставропольском крае семь человек, подозреваемых в хищении имущества местного колхоза на 240 млн рублей. Члены преступного сообщества искажали данные о собранном урожае, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Участники сообщества совершили не менее четырех эпизодов хищений имущества путем внесения в документы финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия подложных сведений о результатах убранного урожая. На текущий момент общая сумма ущерба составила более 240 млн рублей. <…> В настоящее время задержан организатор и шестеро фигурантов, один из которых ранее был объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

Местонахождение еще троих фигурантов дела устанавливается, решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск. Уголовные дела возбуждены по фактам создания преступного сообщества, кражи, самоуправства, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Факт хищений выявлен в одном из племколхозов Новоалександровского округа Ставрополья. По данным краевого управления МВД, многоструктурное преступное сообщество было создано в 2020 году, в него вошли сотрудники предприятия. В начале 2021 года участники сообщества незаконно отстранили от управления действующее руководство колхоза "с целью беспрепятственных хищений имущества племколхоза". В полиции отмечают, что на полученные доходы члены сообщества покупали для себя недвижимость и автомобили.