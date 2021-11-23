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В Аргентине неизвестные забросали коктейлями Молотова здание одной из крупнейших газет

По словам медиагруппы, в результате инцидента никто не пострадал

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание крупнейшей в Аргентине медиагруппы Clarín, которая издает одноименную газету. Об этом издание сообщило во вторник.

"Вчера вечером группа лиц напала на штаб-квартиру газеты и группы Clarín по адресу Пьедрас 1743 в городе Буэнос-Айрес. Нападавшие бросили бутылки с зажигательной смесью по типу коктейлей Молотова в одну из дверей здания", - говорится в заявлении.

По словам медиагруппы, в результате инцидента никто не пострадал, серьезного материального ущерба нанесено не был. "На первый взгляд похоже, что речь идет о насильственном проявлении нетерпимости к средству массовой информации", - считает группа Clarín.

Нападение было записано камерами видеонаблюдения. По данным источников газеты, к расследованию просят привлечь антитеррористическое подразделение полиции.

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