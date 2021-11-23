Готовивший нападение на школу в Казани подросток направлен на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. "Он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался", - сообщили в СК. Ход и результаты расследования по указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины". По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.