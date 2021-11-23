В Саратове без холодной воды остались 14,6 тыс. человек

ТАСС, 23 ноября. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в 55 домах с населением 14,6 тыс. человек в Саратове на улице Московской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 20:45 (мск) в Кировском районе г. Саратова <…> на улице Московская 137/149 произошло аварийное отключение ХВС. В результате отключения без ХВС осталось 55 жилых домов разной этажности с населением 14 646 человек, из них детей 2 441", - говорится в сообщении.

Также под отключение попали два социально значимых объекта.