В Анапе задержали мужчину, открывшего огонь из травматического оружия в ходе конфликта

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Анапы задержали 21-летнего жителя Ростовской области, которого подозревают в стрельбе во время конфликта, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в ходе конфликта в Анапе один из участников стрелял в воздух из травматического оружия, после чего скрылся, его разыскивали, полиция проводит проверку.

"Сотрудники полиции Анапы в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнего жителя Ростовской области в рамках проведения проверки по сообщению о стрельбе в селе Цибанобалка. Задержанный пояснил, что в ходе конфликта с тремя знакомыми произвел один выстрел в воздух, а не в людей, так как опасался за свою жизнь", - сообщили в краевом главке полиции.