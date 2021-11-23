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В Анапе задержали мужчину, открывшего огонь из травматического оружия в ходе конфликта

Им оказался житель Ростовской области

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Анапы задержали 21-летнего жителя Ростовской области, которого подозревают в стрельбе во время конфликта, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в ходе конфликта в Анапе один из участников стрелял в воздух из травматического оружия, после чего скрылся, его разыскивали, полиция проводит проверку.

"Сотрудники полиции Анапы в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнего жителя Ростовской области в рамках проведения проверки по сообщению о стрельбе в селе Цибанобалка. Задержанный пояснил, что в ходе конфликта с тремя знакомыми произвел один выстрел в воздух, а не в людей, так как опасался за свою жизнь", - сообщили в краевом главке полиции.

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