Газовоз "Борис Давыдов" освободил застрявшее на Северном морском пути судно "Михаил Сомов"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Газовоз "Борис Давыдов" (танкер во флоте проекта "Ямал СПГ"), следующий по маршруту Китай - Сабетта, разбил лед и освободил застрявшее на Северном морском пути научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", передает находящийся на судне корреспондент ТАСС.

На данный момент судно "Михаил Сомов" начало движение по Северному морскому пути на запад. "В Арктике не справиться без взаимовыручки", - отметил ТАСС капитан газовоза Алексей Киржеманов.

Проблемы с прохождением маршрута "Михаилом Сомовым" из-за ледовой обстановки начались порядка двух недель назад, но судно периодически продолжало движение. На прошлой неделе судно встало во льдах с западной стороны пролива Вилькицкого.

Ранее сообщалось, что в восточной части Севморпути из-за тяжелых ледовых условий скопилось большое количество судов, ожидающих очереди на проводку. В акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота), но ввиду сложившейся ситуации усилий этих трех атомоходов оказалось не достаточно.

В Минвостокразвития РФ сообщали, что навигация в ноябре была организована, исходя из некорректного прогноза ледовой обстановки. Создан оперативный штаб для оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжелые ледовые условия в акватории СМП.