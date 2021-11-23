Складское помещение загорелось в Пензе на площади 1 тыс. кв. м

ПЕНЗА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в складском помещении на улице Свердлова в Пензе вечером. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:56 мск.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в складском помещении. Предварительно площадь пожара [составляет] 1 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

Предварительно, пострадавших нет. В тушении огня задействованы 29 человек и 8 единиц техники.