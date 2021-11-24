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Дело Ивана Сафронова

Еще один адвокат Сафронова уехал из России в Грузию

Юрист отметил, что продолжение его преследования может повлиять на решение о возврате в РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Евгений Смирнов покинул Россию и прибыл в Грузию. Об этом сам юрист рассказал ТАСС.

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"Я временно нахожусь в Грузии, решение о переезде туда мной не принято, ограничений на мой въезд в Россию нет. Однако продолжение моего преследования может повлиять на мое решение о возврате в РФ", - сказал он.

Ранее Минюст внес представление в Адвокатскую палату Ленинградской области о привлечении Смирнова к дисциплинарной ответственности.

В октябре Минюст вновь направил представление в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга о возбуждении дисциплинарного производства с требованием лишить адвокатского статуса коллеги Смирнова Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом), который участвует в деле Ивана Сафронова и Карины Цуркан. Павлов переехал из России в Грузию.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Вину адвокат не признает.

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ГрузияРоссияДело Ивана Сафронова
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