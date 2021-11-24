CNN: судмедэксперты установили причину смерти жениха пропавшей американки Габби Петито

ТАСС, 24 ноября. Судмедэксперты установили, что Брайан Лондри, жених 22-летней Габриэль (Габби) Петито, ранее пропавшей во время поездки по США, покончил жизнь самоубийством. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвоката его семьи.

Останки Лондри были найдены в конце октября в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона - младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик (штата Флорида).

Родители Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. 22 сентября официальные лица подтвердили, что "подходящее под описание" девушки тело было найдено в лесу рядом с национальным парком в воскресенье. Позднее коронер подтвердил, что останки принадлежат ей, а также сообщил, что смерть Петито носила насильственный характер.

После исчезновения невесты Лондри вернулся домой, но вскоре отбыл в неизвестном направлении, никак не прокомментировав случившееся с девушкой. На протяжении всего расследования он находился в федеральном розыске и считался основным подозреваемым в деле об исчезновении и последующем убийстве невесты.

Согласно информации телеканала "Эй-би-си ньюс", 12 августа полиция остановила фургон, в котором путешествовали Петито и Лондри. Полицейские заметили признаки конфликта, но этого было недостаточно для возбуждения уголовного дела.