Подозреваемому в наезде на людей в США предъявили обвинения в умышленном убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в США предъявила во вторник обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября врезался на автомобиле в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Трансляцию из зала суда ведет телекомпания ABC.

39-летний Брукс впервые предстал перед судьями после инцидента, жертвами которого стали пять человек. Признание виновным по каждому из пяти пунктов грозит мужчине пожизненным заключением, отметил представитель суда.