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Наезд автомобиля на участников рождественского парада в США
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Подозреваемому в наезде на людей в США предъявили обвинения в умышленном убийстве

Даррелу Бруксу грозит пожизненное заключение

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в США предъявила во вторник обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября врезался на автомобиле в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Трансляцию из зала суда ведет телекомпания ABC.

39-летний Брукс впервые предстал перед судьями после инцидента, жертвами которого стали пять человек. Признание виновным по каждому из пяти пунктов грозит мужчине пожизненным заключением, отметил представитель суда.

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СШАНаезд автомобиля на участников рождественского парада в США
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