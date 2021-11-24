СМИ: не менее 14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

ТАСС, 24 ноября. По меньшей мере 14 человек, в том числе несколько детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения эвакуатора с микроавтобусом в восточной турецкой провинции Шанлыурфа. Об этом в среду сообщил телеканал Habertürk.

Авария произошла на шоссе, соединяющем турецкие города Шанлыурфа и Акчакале. По предварительным данным, эвакуатор врезался в микроавтобус сзади, в результате чего оба транспортных средства свалились в придорожную канаву.

Отмечается, что все пострадавшие в дорожной аварии были госпитализированы.