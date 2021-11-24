Жителя Хабаровска задержали за финансирование террористической организации

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик за финансирование международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Установлено, что иностранец, проживая в г. Хабаровске, добровольно осуществлял переводы денежных средств на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (деятельность на территории Российской Федерации запрещена)", - говорится в распространенном релизе.

Молодого человека задержали, его считают причастным к совершению преступлений по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Также установлены четыре его соотечественника из числа близкого окружения, которые, зная о его деятельности, не сообщили об этом в правоохранительные органы. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное статьей 205.1 УК РФ").