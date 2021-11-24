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Открытое горение ликвидировали в складском помещении в Пензе

В результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 24 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Пензе на площади 1 тыс. кв. м, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:05 мск ликвидировано открытое горение на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий пожара, как уточнили в ведомстве, привлекаются силы и средства ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы во вторник в 21:56 мск. Пожар распространился по второму этажу здания. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. В 23:59 мск была объявлена локализация.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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