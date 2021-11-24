Нетрезвого жителя столицы сняли с самолета в аэропорту Кемерова

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции сняли с самолета, вылетающего по маршруту Кемерово - Москва, 41-летнего жителя столицы. Он по причине алкогольного опьянения не мог устоять на ногах и показать бортпроводникам посадочный талон. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД на транспорте по Сибирскому федеральном округу.

"В линейное отделение полиции в аэропорту города Кемерова поступило сообщение от представителя авиакомпании, что к трапу самолета, вылетающего по маршруту Кемерово - Москва, вызваны сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские доставили в дежурную часть 41-летнего жителя Москвы. Стражи порядка установили, что при посадке в самолет бортпроводники воздушного судна заметили у пассажира признаки алкогольного опьянения: от мужчины исходил характерный запах алкоголя, он плохо ориентировался в пространстве и не смог предъявить для проверки свой посадочный талон", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что пассажир находился в средней степени опьянения. В отношении гражданина составлен протокол на основании статьи 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа.