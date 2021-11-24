МЧС эвакуировали 18 большегрузов и автобусов в Хабаровском крае во время циклона

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники МЧС в Хабаровском крае за минувшие сутки эвакуировали 13 большегрузов и пять автобусов на занесенных снегом трассах во время действия циклона. Кроме того, спасатели помогли в транспортировке местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник - выпала почти месячная норма осадков. В населенных пунктах и трассах наблюдается гололедица, заторы на дорогах. В Хабаровске действует режим повышенной готовности.

"За минувшие сутки спасатели продолжили работу по оказанию помощи водителям автомобилей, оказавшихся в снежных заносах <…>. С применением аварийно-спасательного автомобиля тяжелого типа на базе "Камаз" и экипажа ГИБДД в результате совместной слаженной работы обеспечили эвакуацию 18 автомобилей с труднопроходимых участков дорог на спусках и подъемах, в том числе пять автобусов, 13 большегрузов (фур). Также в четырех случаях дежурные группы Амурского спасательного центра МЧС России и специализированной пожарно-спасательной части ФПС пришли на помощь водителям на комсомольской и владивостокской трассах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, оперативные группы эвакуировали женщину с детьми, в доме которой произошло отключение электроэнергии, и доставили в соседний населенный пункт к родственникам, а также мужчину с инвалидностью с территории дачного объединения. Спасатели продолжают дежурить на дорогах Хабаровского края, работают мобильные пункты обогрева для водителей. Всего задействованы 25 человек и пять единиц проходимой техники.

Из-за прошедших осадков ограничено движение для пассажирского транспорта на участках федеральных дорог "Амур", "Уссури" в Хабаровском крае, а также краевых трассах. Ведется их расчистка. По информации синоптиков, в среду днем в Хабаровске малооблачно, небольшой снег, скорость ветра до 8 м/c. В северных районах края продолжается сильный снег, местами очень сильный с ветром до 15-20 м/с, на Охотском побережье - до 30-35 м/с.