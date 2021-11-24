В Дагестане почти 8 тыс. человек остались без света из-за аварийного отключения сетей

ТАСС, 24 ноября. Частичное аварийное отключение электроснабжения произошло в Сулейман-Стальском и Чародинском районах Дагестана. Без света остались около восьми тысяч человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по республике.

"24.11.2021г. по информации от диспетчеров ЕДДС поступила информация по аварийным отключениям электроснабжения частично в 2 муниципальных районах (Сулейман-Стальском и Чародинском районах)", - отмечается в релизе.

В Сулейман-Стальском районе без света остались 2 422 человека в 14 населенных пунктах. Под отключения попали не только жилые дома, но также восемь школ и одна участковая больница. В Чародинском районе аварийное отключение электричества коснулось 5 623 человек в 14 населенных пунктах. Без света остались 1 125 домов, в том числе 14 школ, 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

Причина отключения пока не установлена. Ориентировочно время восстановления электроснабжения - 18:00 мск.