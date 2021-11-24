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Кризис на Украине

Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке

Глава администрации Донецка указал, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Два человека получили ранения от взрыва гранаты в Киевском районе Донецка. Об этом в среду сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"В 08:43 в Киевском районе по улице Садово-Набережная, 36 произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Подробности инцидента не уточняются. Глава администрации Донецка добавил, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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