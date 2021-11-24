{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet - 100, выполнявший рейс Челябинск - Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Самолет Sukhoi Superjet - 100 осуществлял рейс Челябинск - Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 м", - говорится в сообщении, пострадавших нет.

На борту самолета находился 81 пассажир и шесть членов экипажа. Ведомство начало проверку по данному инциденту.

Теги
РоссияКрасноярский край
Уголовное дело возбудили по факту халатности в администрации района Саратовской области
Из-за действий муниципальных властей 383 жителя региона живут в квартирах, где нет своих источников теплоснабжения, а централизованное отопление выведено из эксплуатации
Читать полностью