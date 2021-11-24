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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на пешеходном переходе в Казани

Проводятся следственные действия

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели семилетнего мальчика из-за наезда водовоза "Камаз" в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщает пресс-служба.

Утром 24 ноября на перекрестке ул. Можайского и Горьковского шоссе в Казани водитель автомобиля "Камаз" сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу семилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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