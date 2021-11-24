В Тюмени возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих из-за пьяного водителя

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Тюмени по факту смерти двух рабочих в результате наезда автомобиля BMW, водитель которого был пьян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло вечером во вторник на Объездной дороге. Одному из погибших 61 год, возраст второго устанавливается, на вид ему 30-35 лет. Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД региона, предварительно известно, что водитель BMW был пьян.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов. Издание не уточняет, сотрудником отдела какого правоохранительного органа является мужчина.