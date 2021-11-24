В Москве полиция пресекла работу подпольного игрового клуба

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли работу подпольного игрового клуба на севере Москвы, обнаружено более 50 единиц игорного оборудования. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, игровой зал располагался на улице Линии Октябрьской Железной дороги на севере Москвы. Он работал в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации. Работники заведения вели телефонную базу постоянных клиентов, посетители могли попасть в помещение только по предварительной записи или по звонку. "Сотрудниками полиции проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса", - сказала Волк.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова уточнила ТАСС, что подпольный клуб работал с января 2019 года по октябрь 2021 года. Па данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), предусматривающей наказание в виде штрафа от 1 млн до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление организатор азартных игр и их соучастников", - добавила она.