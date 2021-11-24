Сотрудника СК, сбившего в нетрезвом состоянии двух рабочих в Тюмени, задержали

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Следственного комитета в Тюменской области, подозреваемый в том, что в нетрезвом состоянии сбил на машине двух рабочих, задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его увольнении по отрицательным мотивам, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения - заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.

ДТП произошло накануне вечером. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов.