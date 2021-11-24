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Сотрудника СК, сбившего в нетрезвом состоянии двух рабочих в Тюмени, задержали

Следствие намерено ходатайствовать о заключении водителя под стражу
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Следственного комитета в Тюменской области, подозреваемый в том, что в нетрезвом состоянии сбил на машине двух рабочих, задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его увольнении по отрицательным мотивам, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

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"Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения - заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.

ДТП произошло накануне вечером. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов.

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