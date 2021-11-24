Сотрудники полиции в Челябинской области подозреваются в вымогательстве 1,3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России в Магнитогорске (Челябинская область) возбудил уголовное дело о вымогательстве у местного жителя двумя сотрудниками полиции взятки в сумме 1,3 млн рублей. Деньги требовали за то, чтобы не привлекать местного жителя к уголовной ответственности, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения районного отдела полиции и подчиненного ему сотрудника (г. Магнитогорск), подозреваемых по п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 ("Вымогательство взятки") УК РФ. Подозреваемые задержаны", - сказано в сообщении.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону. По версии следствия, в ноябре этого года в Магнитогорске подозреваемые вымогали взятку в сумме 1,3 млн рублей у местного жителя за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 137 ("Незаконное собирание сведений о частной жизни") УК РФ.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что в случае установления вины задержанных они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, к их руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности. Сейчас они отстранены от исполнения служебных обязанностей.