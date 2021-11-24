В петербургском торговом центре женщина пострадала при падении лифта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводит проверку после сообщения о падении женщины в шахту лифта в торговом центре на Бухарестской улице. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования", - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее городские СМИ сообщили, что во вторник поздно вечером в торговом центре "Континент" на Бухарестской улице произошло падение лифта с четвертого этажа. В нем в этот момент находилась женщина. В шахте подъемника она провела всю ночь, пока не была обнаружена сотрудниками ТЦ. В 08:39 мск ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что 24-летняя пациентка находится в шоковой операционной, через несколько часов будет переведена в палату. "Непосредственной угрозы ее жизни нет", - заверил заместитель главного врача НИИ Андрей Махновский.