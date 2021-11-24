Сотрудница "Почты России" в Томске распылила газовый баллончик в ходе конфликта с клиентом

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудница отделения "Почты России" на улице Учебная в Томске распылила газовый баллончик на посетителя, который, по предварительным данным, после отказа в обслуживании забрал ключи от отделения. Мужчине была оказана разовая медицинская помощь, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором был зафиксирован финал конфликта. Работница отделения кричала мужчине, чтобы он вернул похищенные ключи от отделения, а после, не дожидаясь ответа, применила баллончик. Автор видео заявлял, что не брал ключи, а также что вернулся в отделение после обвинения в их краже. Агрессии на камеру, когда применили средство самообороны, не проявлял.

"По предварительной информации, 23 ноября 2021 года примерно в 17:50 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в здание. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу, и посылку он сможет получить на следующий день. Уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, и после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового баллончика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Ему была оказана разовая медицинская помощь. В настоящее время полицейскими проводится проверка.