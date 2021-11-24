Гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" задержали за коммерческий подкуп

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и замдиректора филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ)", - сообщила Петренко, добавив, что следствие просит об их аресте.

По данным следствия, участники преступной группы в общей сложности получили более 20 млн рублей от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Пресечь их противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.