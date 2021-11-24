Омский суд увеличил срок заключения осужденному, бежавшему из колонии-поселения

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Омска увеличил на один год и 2,5 месяца срок заключения осужденному, который в сентябре 2021 года бежал из колонии-поселения, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области. Отбывать наказание, которое с учетом неотбытой части заключения составило три года и четыре месяца, мужчина будет в колонии строгого режима.

"Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок три года и четыре месяца, присоединив неотбытую часть наказанию по приговору Московского областного суда, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За побег ему добавили один год и 2,5 месяца", - сказали в прокуратуре.

Ранее ТАСС сообщил, что заключенный 12 сентября самовольно покинул колонию-поселение №13 УФСИН по Омской области. Он был задержан 16 сентября. По факту побега было возбуждено уголовное дело. Осужденный свою вину признал полностью.

По данным омского УФСИН, осужденный отбывал наказание в омской исправительной колонии №6, но в 2019 году он был этапирован по решению суда в колонию-поселение. В полиции добавили, что беглец был привлечен к уголовной ответственности за угон, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и убийство.