Замначальника отдела Южной оперативной таможни подозревают в хищении 4 тыс. пар обуви

ТАСС, 24 ноября. Заместитель начальника оперативного отдела Южной оперативной таможни задержан по подозрению в мошенничестве. Он подозревается в хищении более 4 тыс. пар обуви, возбуждено дело, сообщили журналистам в пресс-служба Южного таможенного управления.

"Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт хищения товарно-материальных ценностей из камеры хранения вещественных доказательств в крупном размере, совершенного заместителем начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проведенных мероприятий установлено, что мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя служебное положение и подложные документы, незаконно выдал получателю партию обуви в количестве 4 056 пар, изъятую и помещенную им ранее в камеру хранения вещественных доказательств. Общая стоимость похищенных товарно-материальных ценностей составляет более 900 тыс. рублей.

"Полученные в результате оперативно-разыскной деятельности материалы в соответствии с требованиями ст. 144-145 УПК РФ направлены для принятия процессуального решения по подследственности. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере")", - добавили в пресс-службе.