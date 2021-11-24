Силовики проводят обыски у экс-сотрудника администрации города Дагестанские Огни

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски у бывшего сотрудника администрации города Дагестанские Огни. Предварительно, это может быть связано с земельными вопросами, сообщили ТАСС в администрации города.

"Да, правоохранительные органы проводят обыски в доме у Булата Таибова, бывшего сотрудника администрации Дагестанских Огней. Это, возможно, связано с его профессиональной деятельностью. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления имущественных и земельных отношений города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, администрация города работает в штатном режиме, задержаний нет.