Ущерб МО от крушения на учениях в Тверской области Су-30 составил более 1,1 млрд рублей

ТВЕРЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Ущерб Министерства обороны России в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году составил 1,143 млрд рублей. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры на заседании Тверского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военного пилота Василия Савельева, сбившего истребитель.

"Тверским гарнизонным военным судом рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части майора Савельева в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Минобороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей", - сказал он.

Военные следователи возбудили второе уголовное дело после крушения Су-30 в 2020 году. "В указанном следственном органе 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), в отношении [двоих] военнослужащих группы обслуживания авиационного вооружения войсковой части. [Они] допустили нарушения требований пункта 114 раздела предполетной подготовки и правил при проведении 22 сентября 2020 года предполетной подготовки самолета Су-35 (им управлял Савельев - прим. ТАСС)", - сказал прокурор.

22 сентября 2020 года, по данным Западного военного округа, Су-30 упал во время тренировочного полета в Вышневоловецком районе Тверской области, экипаж успел катапультироваться. В отношении Савельева возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 21 октября.