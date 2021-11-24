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СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре в доме под Костромой

Возгорание удалось ликвидировать утром 23 ноября, в результате полностью выгорела постройка площадью 360 кв. м

КОСТРОМА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Чухломе Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в жилом доме в городе Чухломе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в двухэтажном доме в Чухломе на улице Дорожной поступила около 22:00 в понедельник. Пожар удалось ликвидировать 06:05 23 ноября, постройка площадью 360 кв. м выгорела полностью. В доме было восемь квартир, из которых в пяти проживали люди. В результате пожара погибли жильцы дома - три женщины и мужчина.

"Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, назначены молекулярно-генетические, медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и причины пожара", - уточняет пресс-служба.

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