Адвоката заподозрили в посредничестве во взятке советнику главы Росприроднадзора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Адвоката Нижегородской коллегии адвокатов, которого ранее отправили под стражу по делу об организации превышения полномочий, заподозрили в посредничестве при передаче взяток советнику руководителя Росприроднадзора, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Нижегородской коллегии адвокатов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2019 года по июль 2021 года, находясь на территории Нижегородской области, подозреваемый получал от руководителя фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами, деньги в общей сумме не менее 5 млн 600 тыс. рублей и в дальнейшем передавал их советнику руководителя Росприроднадзора.

Вечером 15 ноября адвокат, находясь Нижнем Новгороде, вновь получил от директора фирмы деньги для передачи их чиновнику Росприроднадзора. Его противоправные действия пресекли следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

В пресс-службе добавили, что фигурант уже является обвиняемым в организации превышения должностными полномочиями. В СК ТАСС уточнили, что речь идет о деле в отношении начальника Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу. По версии следствия, весной 2020 года адвокат, являясь бенефициарным владельцем коммерческой фирмы, оказывающей правовые консультации, вместе с начальником центра создали условия, при которых незаконно получили с директора коммерческой организации, обратившегося за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами, 1,5 млн рублей. В ближайшее время адвокату будет предъявлено обвинение и по вновь возбужденному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что временно исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, который, по данным сайта Роспотребнадзора, занимал также пост советника главы ведомства, заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года подозреваемый, занимая руководящие должности Росприроднадзора и находясь в Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки. Предполагалось, что за эти средства задержанный будет оказывать общее покровительство при надзоре за деятельностью фирмы, которая работала с твердыми бытовыми отходами. Всего подозреваемый незаконно получил 6,8 млн рублей.