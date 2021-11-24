Вдову рэпера Картрайта оставили под домашним арестом после апелляции потерпевших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил в силе постановление о домашнем аресте вдовы рэпера Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа. Решение пыталась обжаловать потерпевшая сторона. Об этом сообщил в среду адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов в своем Telegram-канале.

"Постановление [Санкт-Петербургского городского суда от 27 октября 2021 года] оставлено без изменения, домашний арест сохранен", - говорится в сообщении Лукьянова.

Жалобу во Второй апелляционный суд общей юрисдикции ранее подал представитель потерпевших, адвокат Антон Кобит. По его мнению, домашний арест как мера пресечения не соответствует тяжести преступления, в котором обвиняется Кохал. Кроме того, адвокат заявил, что в помещении, где она отбывает домашний арест, проживает ее мать, которая проходит по делу своей дочери свидетелем (ранее сообщалось, что тещу музыканта подозревают в пособничестве при совершении убийства). В то же время, отправляя Марину Кохал под домашний арест, суд запретил ей общаться с другими фигурантами.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, она была арестована. Следователи считают, что Кохал убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста, в СИЗО обвиняемая находилась более года. В конце октября суд смягчил ей меру пресечения, посчитав, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Женщину освободили из-под стражи в зале суда, как минимум три месяца она проведет под домашним арестом.