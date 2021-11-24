В Казани задержали водителя "Камаза", сбившего насмерть семилетнего ребенка

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали 65-летнего водителя "Камаза", сбившего насмерть семилетнего мальчика в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), задержан 65-летний житель города Казани", - сообщает пресс-служба.

Утром 24 ноября на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе в Казани водитель автомобиля "Камаз" сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу семилетнего мальчика. Ребенок умер на месте.

"В настоящее время водитель задержан. Будучи допрошен в качестве подозреваемого, причастность к совершению преступления он признал полностью. Установлено, что мужчина работал у частного предпринимателя", - сообщает пресс-служба.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.