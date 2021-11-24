На Кубани погибли две женщины и ребенок при пожаре в частном доме

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в хуторе Тимашевка Крыловского района Кубани, на месте обнаружены тела двухлетнего мальчика, его мамы и бабушки. Организована доследственная проверка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю организована доследственная проверка по сообщению об обнаружении тел двухлетнего мальчика, его 41-летней матери и 66-летней бабушки после локализации пожара в одном из домов на улице Пушкина в хуторе Тимашевка Крыловского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по краю, пожар произошел в среду утром, площадь возгорания составила 48 кв. м.