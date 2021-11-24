Суд отпустил из СИЗО экс-директора одной из крупнейших стройфирм Красноярска

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий проходящего по делу о мошенничестве Константину Егорову - бывшему исполнительному директору строительной компании "Сибиряк", являющейся одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В начале апреля Егоров был задержан в аэропорту Геленджика в рамках уголовного дела о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы. После этапирования в Красноярск ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Суд апелляционной инстанции изменил решение Центрального районного суда от 27 октября 2021 года, которым Егорову продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2022 года, на запрет определенных действий. Теперь Егорову до 29 января 2022 года запрещено покидать жилое помещение в период с 22 часов до 6 часов, за исключением случаев посещения учреждений здравоохранения для получения медицинской помощи при наличии соответствующих оснований", - сообщили в суде.

В пресс-службе уточнили, что суд апелляционной инстанции пришел к такому выводу исходя из того, что все свидетели по уголовному делу уже допрошены и в деле отсутствуют данные о том, что со стороны Егорова, по его поручению, в их адрес поступали какие-либо угрозы, расследование уголовного дела фактически завершено. "Эта мера должна обеспечить интересы следствия при ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, а также является достаточной гарантией того, что Егоров не скроется от органа предварительного следствия, а в последующем и от суда, в случае направления уголовного дела в суд для рассмотрения", - подчеркнули в суде.

В рамках реконструкции краевой больницы в конце 2019 года был открыт новый хирургический корпус стоимостью 7,4 млрд рублей. Предполагалось, что он будет построен до конца 2018 года, но сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

Компания "Сибиряк" основана в 1989 году и является одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Компания занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.