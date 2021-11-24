Нелегальные перевозчики строительных отходов в Подмосковье заплатят 80 млн рублей штрафов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 80 млн рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выписали в Московской области с 1 сентября с помощью системы автоматизированного контроля. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

"С 1 сентября мы эту систему запустили. У нас выписано уже более 150 штрафов для физических лиц, почти 800 постановлений на юридических лиц. Общая сумма штрафов порядка 80 млн рублей. С помощью автоматизированного контроля за перемещением строительных отходов было выявлено 35 нелегальных свалок, изъято более 43 единиц техники, проверено более 830 строительных площадок, предостережений выдано порядка 83", - сказал Разин.

По его словам, 53 площадки на территории Подмосковья ведут прием строительных отходов, из них 14 современных комплексов по переработке смешанных строительных отходов. "Наша цель - не штрафы. Наша цель - запустить систему, в которой строительные отходы точно получают вторую жизнь, а не вываливаются где попало в лесу или поле. <…> Все наши свалки мы контролируем через центр управления регионом", - добавил Разин.

Как заверил Разин, в этом году жалоб на несанкционированный сброс мусора стало на 30% меньше.

Система фото- и видеофиксации по контролю за перевозками строительных отходов была запущена 1 сентября в Московской области. Штраф за незаконную перевозку строительных отходов может составить до 250 тыс. рублей для юридических лиц, для физических лиц - до 140 тыс. рублей.

C 1 июня в Москве и Подмосковье запрещена транспортировка строительных отходов и грунтов без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Любой владелец транспортного средства может стать участником законной схемы перемещения отходов.