Начальника отдела полиции Долгопрудного задержали за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный Карена Севикяна по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России "Мытищинское". По предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что cледственными органами по собранным материалам принято процессуальное решение. По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки. "Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - добавили в полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карен Севикян подозревается в организации незаконно выезда из России в Мексику семерых граждан Индии.