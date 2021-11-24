Уголовное дело возбудили после кражи картины с выставки в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о краже после пропажи картины "Зависть" художницы Анны Андржиевской с выставки в центре современного искусства "Винзавод" в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства, добавив, что согласно данной статье злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Вечером 21 ноября из экспозиции на "Винзаводе" была украдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая принадлежит галерее "Триумф". К поискам работы и ее похитителей были привлечены полиция и следственные органы. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, стоимость картины оценивается в более чем 66 тыс. рублей.

Анна Андржиевская - художница группы "Север-7". Живописец, график, автор объектов. Работает в сюрреалистичной манере.